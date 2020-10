[아시아경제 이민지 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,170 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,140 2020.10.29 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 美 IT기업 PSI인터내셔널, DBC·케어랩스?FSN 인수케어랩스-메디잡, 의료 전문 온라인 무료 강의 서비스 '널씽에듀' 오픈케어랩스 굿닥, 착한 공급 캠페인 '굿닥굿딜'… 필러 시술+마스크 '특가' close 는 운영자금 조달을 위해 200억원 규모로 제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환새채 발행을 결정했다고 29일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 1%이다. 발행 대상자는 미국 소재 IT 기업인 PSI International Inc이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr