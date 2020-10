[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종에 입주해 기업활동을 하고 있는 ㈜동양AK코리아와 ㈜나노신소재가 중소벤처기업부의 ‘소재·부품·장비 강소기업 100’ 프로젝트 명단에 포함됐다.

29일 세종시에 따르면 강소기업 100은 중기부가 지난해부터 국내 소·부·장 분야의 유망중소기업 100곳을 선정해 집중 육성하는 사업이다.

선정 기업은 기술혁신, 사업화 성과를 거둘 수 있도록 연구개발, 벤처투자, 사업화자금, 연구인력, 수출, 마케팅 등 30가지 사업에 기업당 최대 182억원의 국비를 지원받게 된다.

동양AK코리아는 항공우주용 고품위 경량 알루미늄 소재를 생산하는 기업이며, 나노신소재는 태양광·반도체산업 분야에 나노재료를 공급하고 있다.

이춘희 세종시장은 “강소기업 100에 선정된 지역 기업이 성장사다리를 통해 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 행·재정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

