[아시아경제 황윤주 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 68,300 전일대비 3,900 등락률 +6.06% 거래량 59,773 전일가 64,400 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG하우시스 3분기 영업익 281억원…작년 比 13%↑LG하우시스, 'LG Z:IN 안전도어 캠페인' 전개LG하우시스, 소방산업대상 국무총리표창 close 가 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 281억원으로 전년 동기 대비 13% 증가했다고 밝혔다 같은 기간 매출액은 2.2% 감소한 7709억원, 당기순이익은 345.2% 증가한 536억원을 기록했다.

전분기와 대비해서는 영업이익 113%, 매출 7.1%, 당기순익 2261.4% 늘었다.

LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 68,300 전일대비 3,900 등락률 +6.06% 거래량 59,773 전일가 64,400 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG하우시스 3분기 영업익 281억원…작년 比 13%↑LG하우시스, 'LG Z:IN 안전도어 캠페인' 전개LG하우시스, 소방산업대상 국무총리표창 close 는 3분기 실적과 관련해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 해외판매 감소 등의 영향으로 전년동기 대비 매출은 소폭 감소했지만, 고성능 창호 및 단열재 등 프리미엄 제품 판매 확대를 통한 수익성 중심의 영업활동으로 영업이익은 증가했다"고 설명했다.

이어 "4분기에는 국내 인테리어 유통 채널 다각화, 프리미엄 건축자재 판매 확대 지속을 통해 코로나19로 인한 불확실성을 최소화하고 수익을 동반한 성장을 달성해 나가겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr