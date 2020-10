[아시아경제 정동훈 기자] 이탈리아의 반독점 당국이 미국 인터넷기업 구글이 온라인 광고 시장에서 시장지배적 지위를 남용하고 있다며 구글에 대한 조사에 착수했다.

일간 라 레푸블리카 등 현지 언론은 28일(현지시간) 이같은 내용을 보도하며 이번 조사는 스마트폰 애플리케이션이나 웹사이트에 사진·동영상·그래픽 등의 형태로 표출되는 디스플레이 광고 영역에 초점이 맞춰져 있다고 밝혔다.

현지 규제당국은 구글이 자체 플랫폼에서 수집한 광범위한 데이터를 무기로 경쟁업체를 배제하는 등 공정 경쟁을 방해했는지 여부를 살펴보고 있다고 전했다.

지난해 기준 이탈리아의 온라인 광고시장 규모는 33억 유로(약 4조3951억원)이며 이 가운데 디스플레이 광고 비중이 전체 36%(약 12억 유로)에 이른다.

