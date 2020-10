한국 모바일 인터넷 속도, 두 달 연속 1위…"5G 효과"

SK텔레콤, 글로벌 2위

[아시아경제 김흥순 기자] 우리나라가 모바일 인터넷 속도에서 세계 1위를 굳게 지켰다. 국내 이동통신사 중에서는 SK텔레콤의 인터넷 속도가 세계에서 두 번째로 빨랐다.

28일 인터넷 속도 측정 사이트 '스피드테스트'를 운영하는 '우클라'의 10월 보고서에 따르면 9월 기준 한국의 모바일 평균 다운로드 속도는 121Mbps로 조사대상 140개국 중 1위를 차지했다. 8월 기준 조사 결과 113.01Mbps보다 속도가 약 10% 빨라지면서 2개월 연속 1위를 유지했다. 이는 세계 평균 모바일 다운로드 속도 36.96Mbps와 비교해 약 3.4배 빠르다.

우클라는 5세대(5G) 이동통신 효과로 한국의 순위가 높은 것으로 분석했다. 우리나라는 지난해 5월 기준 조사에서 76.74Mbps를 기록하며 1년 가까이 1위를 지키던 노르웨이를 제치고 세계 1위에 오른 바 있다. 지난해 3월 54.89Mbps에 그쳤으나 5G 서비스를 시작한 4월 63.81Mbps로 올랐다. 세계 순위도 3월 6위에서 두 달만에 선두로 뛰었다.

우클라가 올해 2~3분기 세계 통신사를 대상으로 선정한 '스피드테스트 어워드'에서는 아랍에미리트의 에티살렛이 1위였다. 우리나라에서는 유일하게 SK텔레콤이 2위에 올랐다.

한편 이번 조사에서 중국이 모바일 평균 다운로드 속도 113.35Mbps로 2위에 올랐다. 아랍에미리트가 111.13Mbps로 3위, 카타르가 88.08Mbps로 4위, 사우디아라비아가 77.55Mbps로 5위였다. 미국은 47.13Mbps로 33위, 일본은 35.53Mbps로 58위에 자리했다.

