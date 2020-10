[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 함평천지전통시장(구 함평5일시장) 개장식이 27일 시장 중앙광장에서 열렸다. 군은 지난 2017년 전통시장 시설현대화사업 공모에 선정돼 총사업비 58억 원을 투입, 옛 5일 시장 부지(9251㎡)에 아케이드 구조물과 현대식 점포 41개소, 노점 약 80여 개소를 새롭게 조성했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr