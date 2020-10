교육부, 미래교육 정책 토론 참가 학생 1000명 모집

29일부터 다음 달 8일까지

참가 신청 사이트 통해야

심사 거쳐 참가 여부 개별 통보

[아시아경제 이현주 기자] 교육부는 '미래교육 정책 토론'에 참가할 학생 1000명을 29일부터 다음 달 8일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 정책 토론은 교육 당사자인 학생들과 직접 소통을 위해 미래교육에 대한 창의적 아이디어를 발굴하기 위함이다. 교육부는 '미래교육 10대 정책과제'를 발표했으며 교원, 학부모, 시도교육청 및 대학, 전문가 등의 의견을 수렴하는 중이다.

참여를 원하는 학생은 온라인 신청 사이트에 접속해 참가신청 하면 된다. 교육부 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 참가 신청 사이트에 접속할 수 있다. 추후 심사를 거쳐 학생들에게 참가 가능 여부가 개별 통보된다.

정책 토론은 10대 정책과제별로 10명씩 모둠을 구성해 다음 달 16일부터 29일 사이 소그룹 토론회 방식의 온라인 토론회로 진행된다. 각 모툰 토론회에는 교육부 직원들이 참여하며 주요 의견을 제출한 학생에게 대면 회의 등 참여 기회를 제공한다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr