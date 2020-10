송기헌 "秋, 감찰 결과 따라 윤석열 '해임건의' 가능"

[아시아경제 김연주 기자] 송기헌 더불어민주당 의원이 27일 추미애 법무부 장관의 윤석열 검찰총장 해임 건의 가능성에 대해 "장관으로 할 수 있는 일은 해임 건의도 가능하다고 본다"고 주장했다.

국회 법제사법위원회 소속인 송 의원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "위법하거나 규정에 위반된 사항이 있고 중대한 결과를 나타냈으면 총장으로서 책임을 져야 하지 않겠나"라면서 이같이 말했다.

그는 "윤 총장의 '언론사 사주와 사적 만남', '옵티머스 무혐의 결정 관여 여부'를 감찰 중이라며 결과를 보고 해임건의를 할 수도 있다"며 가능성을 시사했다.

윤 총장이 국회 법제사법위원회 대검찰청 국정감사에서 문재인 대통령으로부터 '흔들리지 말고 임기를 지키라'라는 메시지를 전달받았다고 주장하는 데 대해선 "본인이 잘못 이해했을 수도 있다"며 "대통령을 방패막이로 해서 자신에 대한 비난을 좀 막으려고 하는 것이 아닌가 (싶다)"라고 의심했다.

이어 "어제 (추미애) 장관이 '대통령을 직접 많이 뵀는데 비선을 통해서 그런 의사를 정하실 분은 아니다'라고 말했다"고 덧붙였다.

송 의원은 추 장관이 윤 총장의 언론사 사주 접촉 의혹 감찰 방침을 밝힌 데 대해선 "만났다고 봐야 할 것"이라며 "(윤 총장) 본인이 시인한 거나 다름없다. 왜냐하면 그거를 확인해 줄 수 없다는 얘기는 안 만났으면 안 만났다고 얘기했을 것"이라고 했다.

그러면서 "중앙일보는 삼성과 밀접만 관계가 있는, 친인척 관계에 있는 회사이기 때문에 만나는 자체가 안 되는 것"이라며 "검사윤리강령에 안 되게 되어 있다"고 말했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr