[포토]김수영 양천구청장 해누리축구장 방역 실태 점검

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 25일 오전 양천구 해누리축구장을 방문, 축구장을 이용하는 회원들에게 마크스 착용하기, 거리두기 등 코로나19 방역수칙을 잘 준수할 것을 당부했다.

양천구는 야외 체육시설에서 감염증 예방을 위해 마스크 착용하기, 입장전 발열체크 등 코로나19 방역수칙 사항을 수시로 점검하고 방역활동을 하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr