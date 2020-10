[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장이 24일 삼성동 코엑스 K-POP 광장에서 진행된 '온택트 국제평화마라톤대회' 개회식에서 대회의 시작을 알리고 참가자들의 완주를 응원했다.

정 구청장은 5km 부문에 출전해 양재천을 달렸다.

이날 강남구는 3700명의 참가자가 동시에 출발, 실시간 경기영상을 온라인과 대형미디어에 생중계하는 '온택트 국제평화마라톤대회'를 개최했다.

참가비 전액은 코로나19 극복을 위해 힘쓰는 단체에 기부했다.

