인천시 바이오클러스터 미래전략은?…허종식, 국감 정책자료집 발간

AI 기반 바이오신약 클러스터 인프라 조성

웰니스 수요 포함한 융합형 바이오헬스밸리로 진화

인천경제청·인천TP 등 지원조직 '코디네이팅 센터' 도입

[아시아경제 박혜숙 기자] 더불어민주당 허종식(인천 동구·미추홀구갑) 의원이 2020 국정감사 정책자료집 '인천시 바이오클러스터 미래전략'을 내놨다.

허 의원은 이 자료집을 통해 인천지역 내 바이오 관련 기업과 연구기관의 현황을 공개하는 한편 인천바이오헬스밸리의 성공을 위한 전략 과제를 제시했다.

인천시는 2009년 정부의 첨단의료복합단지 지정 공모에 탈락했지만, 이후 셀트리온과 삼성바이오로직스 등 바이오생산 전문기업들이 주도하는 생산거점으로 성장하면서 첨단의료복합단지와 차별적인 '인천바이오헬스밸리'란 비즈니스 모델을 창출할 수 있게 된 만큼 전략 마련이 필요하다는 판단에 따라 자료집을 내게 됐다는 게 허 의원의 설명이다.

정책자료집에는 셀트리온·삼성바이오로직스·동아쏘시오그룹·바이넥스·얀센백신 등 의약품 제조사(5곳), 공정지원(7곳), 의료기기(5곳), 연구·서비스(6곳), 인재양성·지원(5곳), 바이오벤처(21곳) 등 인천에 둥지를 틀고있는 49곳의 관련 기업과 기관 현황이 소개됐다.

여기에다 최근엔 '바이오의약품 공정·개발 전문인력 양성센터' 유치와 '바이오융합 산업기술단지' 지정이 승인되면서 인천이 바이오클러스터로 부상할 수 있는 지위가 강화됐다.

허 의원은 "산·학·연·병이 참여하는 오픈 이노베이션 생태계 조성 여부가 인천 바이오헬스밸리의 미래를 좌우할 것"이라며 "바이오 분야 창업 생태계와 지역 병원의 연구개발 역량, 그리고 앵커기업들의 역량과 경험들이 연계·통합되는 혁신적인 생태계를 조성하는 게 중요하다"고 밝혔다.

이어 "길병원(연구중심병원·유효성평가센터), 인하대병원(유효성평가센터)과 건립 예정인 송도 세브란스병원 등 역량있는 병원들이 입지했다는 점에서 지역의료 기관이 바이오클러스터 모델을 매개하는 핵심 파트너로 부상해야 한다"고 강조했다.

이를 위한 전략 과제로 송도 11공구에 계획중인 바이오클러스터 조성부지 내 AI(인공지능) 기반 바이오신약 클러스터를 유치할 수 있는 물리적 인프라를 조성하고, 외국인 환자 방문과 연계한 정밀의료와 웰니스 수요를 포함하는 융합형 바이오헬스밸리로의 진화가 필요하다고 제언했다.

또 인천테크노파크의 바이오산업센터, 인천경제자유구역청의 바이오분석지원센터 등 개별적으로 운영되는 지원조직이 전문성을 발휘할 수 있도록 '코디네이팅 센터'를 도입해야 한다고 주장했다.

정책 자료집에서 눈길을 끄는 대목은 인천이 웰니스 산업에 주목해 생산자 중심에서 소비자 중심으로 바이오산업을 전환해야 한다는 점이다.

고령화 사회로 진입하면서 건강관리에 대한 수요는 급격하게 증가하고 있는 가운데 질병의 사전 예방과 건강관리에 필요한 다양한 정보의 수집, 처리, 활용과 관련한 산업 수요가 예상되는 등 바이오 산업의 영역과 범위가 확대될 수밖에 없기 때문이다.

인천은 인천국제공항, 인천항, 경제자유구역인 송도·청라·영종국제도시, '지붕없는 박물관' 강화도 등 다양한 문화·관광 컨텐츠를 보유하고 있으며 의료와 뷰티, 웰니스관광 발전 잠재력이 풍부한 도시로 꼽힌다.

허 의원은 "정부가 '바이오헬스산업 혁신전략'을 주력산업으로 육성한다는 방침에 따라 신약과 의료기기 연구개발에 투자를 확대한다고 밝힌 만큼, 인천 송도에 초점을 둔 바이오프론트 사업과 지역 산업단지와 연계를 통한 인천형 바이오핼스밸리사업 모델을 구축해야 한다"고 강조했다.

