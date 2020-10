[아시아경제 박지환 기자] 윤석헌 금융감독원장이 23일 현재 진행중인 사모펀드 1만여개에 대한 전수 조사가 오는 2023년경 마무리 될 것이라고 밝혔다.

윤 원장은 이날 국회 정무위원회의 종합국정감사에서 "사모펀드 전수조사는 지난달 말까지 9개에 대한 조사가 진행 완료됐다"며 "현재 매년 60건씩 추진하고 있다"고 밝혔다. 오는 2023년까지는 마무리 하는 것을 목표로 속도를 내고 있다고 설명했다.

윤 원장은 "은성수 금융위원장과 누차 이야기를 했는데 금융산업 발전 규모를 봤을 때 인원 확대 부분은 꼭 필요하다"며 "한국은 GDP(국내총생산) 대비 (금융감독기구의 인원수 비율이) 1.2% 수준인데 영국은 6% 수준으로 배려가 절실히 필요하다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr