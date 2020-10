성폭행범 보석으로 풀려난 날 '극단 선택'한 호주 소녀

범인과 같은 마을 살던 소녀

6년 이상 성적 학대 당해

[아시아경제 김봉주 기자] 호주에서 11살 소녀가 자신을 성폭행한 남성이 보석으로 풀려난 날 극단적 선택을 해 안타까움을 사고 있다.

22일(현지시간) 데일리메일 등에 따르면 웨스턴오스트레일리아주 퍼스 남서쪽 시골 마을에 사는 호주 원주민 안네리에세 우글은 지난 20일 퍼스 어린이 병원에서 숨졌다.

우글은 전날 자해로 상처를 입어 병원으로 옮겨졌으나 회복되지 못했다.

우글이 자해한 날은 우글을 포함해 13세 이하 어린이들을 10여 차례에 걸쳐 성폭행하고 성적으로 학대한 66세 남성이 보석으로 풀려난 날이다.

이 남성은 우글과 같은 마을에 살기 때문에 그의 출소는 우글에게 큰 충격이었던 것으로 보인다.



우글의 어머니는 딸이 지난 2014년부터 올해까지 성범죄 피해를 보았으며, 그 남자가 사는 이 지역에서 벗어나길 간절하게 원했다고 전했다.

유족들은 언론에 딸의 사진을 공개하며 딸과 같은 피해자들이 더 발생하는 것을 원치 않는다고 밝혔다. 또 아동 성범죄자들이 보석으로 풀려나 거리를 활보하는 일이 없기를 바란다고 국가에 호소하고 있다.

유족과 이웃 100여명은 지난 20일 우글과 작별 인사를 하기 위해 병원에 모였다.

현지 경찰은 병원을 찾은 우글의 가족들이 상담을 받을 수 있도록 지원하고 있다고 전했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr