HDC현대산업개발은 23일 3906억원 규모 경기도 안양시 뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재개발정비사업 공사수주 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 9.3%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr