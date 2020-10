[2020국감]과방위, 후쿠시마 오염수 대책촉구 결의안 의결

[아시아경제 구채은 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회가 23일 후쿠시마 방사능 오염수에 대한 일본 정부의 안전한 처리 대책 수립을 촉구하는 결의안을 의결했다.

과방위는 결의안에서 "일본 정부가 오염수 안전성이 확보되지 않은 상태에서 해양방류를 계획하는 것에 대해 강한 유감을 표명한다"며 "국제사회와 인접국가의 동의 없는 방류 추진을 중단할 것을 엄중히 촉구한다"고 밝혔다. 아울러 국제원자력기구(IAEA)를 향해선 "합리적인 일본 정부의 결정이 이뤄지도록 적극적으로 권고해달라"고 촉구했다.

또 우리 정부에 "한중일 등이 참여하는 조사기구를 구성해 오염수 처리 안전 문제를 검증해달라"면서 "범정부 차원에서 일본 정부와 다각적인 협의를 해달라"고 요청했다. 과방위는 오는 26일 결의안을 주한일본대사관에 전달할 방침이다.

