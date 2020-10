[아시아경제 이민지 기자] 포스코엠텍 포스코엠텍 009520 | 코스닥 증권정보 현재가 4,625 전일대비 10 등락률 -0.22% 거래량 162,864 전일가 4,635 2020.10.23 11:57 장중(20분지연) 관련기사 “카카오게임즈” 일명 ‘따상’ 가능여부 농후! 후발투자자들은?포스코엠텍, 2분기 영업익 31억원…전년대비 13% 감소포스코엠텍, 포스코와 255억원 규모 공장 위탁운영 계약 체결 close 은 23일 잠정 영업실적 공시를 통해 3분기 영업이익으로 26억원을 기록해 전년동기대비 24% 줄었다고 공시했다. 매출액은 12% 감소한 627억원을 기록했고, 순이익은 22억원으로 23% 줄었다고 밝혔다.

