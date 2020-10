금호타이어, "겨울용 타이어 구매하시면 사은품 증정"

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 오는 26일부터 타이어프로 등 전국 금호타이어 대리점(일부매장 제외)에서 겨울용 타이어 구매고객을 대상으로 사은품을 증정하는 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 금호타이어 승용 및 스포츠유틸리티차량(SUV)용 겨울타이어 4개를 구매하는 고객을 대상으로 다음달 20일까지 사은품을 증정하며, 타이어프로 등 전국 금호타이어 대리점 (일부매장 제외)에서 이벤트를 실시한다. 행사 제품은 금호타이어의 승용차용 프리미엄 겨울타이어인 ‘윈터크래프트 WP72’, SUV전용 프리미엄 타이어인 ‘윈터크래프트 WS71’ 전 규격이며 해당 제품을 4개 이상 구매한 고객에게 캠핑·차량용 폴딩박스를 제공하고 제휴카드(KB국민카드) 결제 시 2만원 모바일 주유권 혜택도 함께 받을 수 있다.

임병석 금호타이어 한국영업담당 상무는 “겨울용 타이어는 안전한 겨울을 보내기 위한 필수 장비로서 장착 여부에 따라 운행시 제동거리와 제동 안정성에 크게 차이가 난다”라며 “반드시 겨울용 타이어를 장착하여 추위에도 안전 운전을 하시길 바란다”고 말했다.

한편 금호타이어는 부담 없는 가격으로 타이어를 렌탈하고 점검 서비스까지 받을 수 있는 신개념 타이어 렌탈 서비스인 '또로로로 렌탈'을 실시하고 있다. 가입 고객은 소형 차종부터 대형 차종, SUV 차종까지 타이어 총 4본을 최저 월 6000원의 가격으로 타이어를 렌탈 할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr