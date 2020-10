금천청소년 어울림마당 다문화 축제 라이브 방송

24일 오후 4시 시립금천청소년센터 유튜브 라이브 방송...여행리뷰, 나라소개, 다문화 인식 개선 영상, 동아리 공연 등 진행

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 24일 오후 4시 2020년 금천청소년 어울림마당 다문화축제 ‘세상은 넓쥐’를 시립금천청소년센터 유튜브(YouTube) 라이브 방송을 통해 개최한다.

이번 온라인 다문화축제는 각국의 공연체험, 여행리뷰, 실시간 라이브 나라 소개, 이벤트 등 다채로운 프로그램 구성과 독특한 진행방법을 통해 청소년들이 세계여행을 하는 기분을 느낄 수 있도록 구성됐다.

각국의 여행리뷰와 사전 촬영된 여행 사진과 동영상을 통해 여행에 대한 꿀팁을 공유, 사전에 배송되는 키트를 통해 다문화 의상과 음식 등 세계 문화를 체험해 볼 수 있다.

아울러, 청소년 동아리의 ‘풍물공연’, ‘오케스트라’ 연주로 눈과 귀를 즐겁게 하는 공연과 국기·수도 퀴즈, 각국 언어 인사배우기 등 실시간 채팅을 통한 다양한 이벤트도 마련된다.

한편, ‘금천청소년 어울림마당’은 지역 청소년들의 끼와 재능을 마음껏 발산할 수 있는 지역의 대표적인 청소년 축제다. 청소년 기획단이 직접 축제의 전 과정을 기획하고 추진한다. 지난 8월 온라인 개막식과 여름축제를 개최, 11월 폐막식을 앞두고 있다.

유성훈 금천구청장은 “청소년들이 이번 랜선 세계여행을 통해 그동안 코로나19로 쌓인 스트레스를 마음껏 풀어낼 수 있길 바란다”며, “앞으로도 금천청소년 어울림마당뿐만 아니라 청소년들이 다양한 활동에 참여해 끼와 재능을 발산할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천청소년센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr