[클릭 e종목]"KB금융, 우수한 펀더멘털 입증...목표가 10% ↑"

[아시아경제 박지환 기자] 한국투자증권은 23일 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,450 2020.10.23 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 국민은행, 3분기 영업익 9112억9600만원…전년비 5.46% 감소KB증권, 3분기 영업익 2325억6600만원…전년비 207.16% 증가KB금융, 3분기 영업익 1조4165억1700만원…전년비 13.49% 증가 close 에 대해 올해 3분기 순이익이 컨센서스를 18% 상회하는 등 우수한 펀더멘털을 입증했다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 4만9000원에서 5만4000원으로 10% 상향 조정했다.

백두산 한국투자증권 연구원은 "3분기 지배순이익은 1조1666억원으로 컨센서스를 18% 상회했다"며 "푸르덴셜생명 인수 관련 염가매수차익 1450억원을 비롯해 일회성 요인들을 제외해도 경상 순이익이 9800억원으로 견조했다"고 분석했다.

그룹 기타영업손익 감소에도 불구하고 증권과 캐피탈 등 비은행 실적이 전분기 대비 크게 개선됐다. 또한 수익성 위주 경영으로 은행 순이자마진(NIM)도 최소화됐다는 설명이다.

백두산 연구원은 "은행 NIM은 1.49%로 전분기대비 1bp 하락했다"며 "5월 기준금리 인하 영향이 잔존함에도 불구하고 3분기 저원가성수신 비중이 48.4%로 전분기대비 1.5%포인트 상승하는 등 수익성 위주 경영을 강조한 덕분"이라고 평가했다.

백 연구원은 "분기 은행 원화대출금의 경우 전분기대비 1.7%, 신용대출 및 전세자금대출 위주 성장으로 가계대출이 전분기 대비 2.4% 증가했다"며 "올해 연간 대출 증가율은 9.4%로 마무리될 전망"이라고 설명했다.

