中, 사드 '3불 합의' 부인 발언에 "당시 단계적 처리 합의 달성"

[아시아경제 정현진 기자] 한국과 중국이 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 문제로 갈등을 겪던 2017년 당시 국가안보실 2차장으로 중국과 소위 '3불(不) 합의'를 주도했던 남관표 주일 대사가 국정감사에서 약속도, 합의도 아니라고 한 것과 관련해 중국이 분명 합의를 했다는 입장을 내놨다.

22일 환구시보 등에 따르면 자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 남 대사의 언급과 관련한 평론을 요구받고 이같이 밝혔다. 자오 대변인은 "중한 양국이 2017년 10월 사드 문제를 단계적으로 처리한다는 합의를 달성했다"면서 "(한국과 중국이) 당시 양국관계를 다시 개선과 발전의 정상궤도로 돌려놓기로 했다"고 말했다.

자오 대변인은 "양국의 합의 과정은 매우 분명하고 양국 공동 이익에 부합했다"면서 "중국의 관련 입장은 일관되고 명확하다"고 강조했다. 이어 "중국은 미국이 한국에 사드를 배치하는 것과 중국의 전략 안보 이익을 훼손하는 데 반대한다"면서 "또 지역의 전략 균형을 깨뜨리는 데 반대한다"고 덧붙였다.

환구시보 등 중국 언론은 남 대사가 전날 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 "중국에 당시 언급한 세 가지는 약속도 합의도 아니다"라면서 이에 구애받을 필요가 없다는 취지의 입장을 밝혔다고 한국 언론을 인용해 보도했다.

우리 정부는 사드 갈등이 한창이던 2017년 10월 중국과 한국의 미국 미사일 방어체계(MD) 참여, 사드 추가 배치, 한·미·일 군사협력에 대한 중국의 우려를 인정하고 협의를 통해 양국간 갈등을 봉합했었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr