국민의힘 "월성 1호기 조기폐쇄 의혹, 검찰이 밝혀야…몸통도 수사하라"

[아시아경제 이지은 기자] 월성 1호기 조기폐쇄 관련, 감사 방해와 경제성 평가 조작 의혹 등에 대해 국민의힘이 검찰에 고발한다고 22일 밝혔다.

국민의힘 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원 일동은 이날 성명서를 통해 "월성 1호기 경제성 평가 조작과 감사 방해 행위는 이제 검찰의 수사에 의해 명명 백백히 밝혀질 것"이라며 이같이 밝혔다.

이들은 "검찰은 월성1호기의 계속 가동 경제성을 낮게 평가하기 위해 저지른 조작 행위에 대한 진실을 밝혀달라"며 "백운규 전 산업부 장관 등 은 즉시 가동중단 결정을 하는데 있어 유리한 내용으로 경제성 평가가 나오도록 외부기관의 평가과정에 개입해 경제성 평가의 신뢰성을 떨어뜨렸고, 정재훈 한수원 사장 등 은 한수원 이사회에 낮게 추정된 한수원 전망단가를 적용시키게 해 경제성 평가업무의 신뢰성을 저해시키고 합리적 의사결정에 지장을 주었다"고 지적했다.

위원들은 "백 전 장관과 특허청장이 된 산자부 실장, 한국가스공사 사장이 된 채희봉 대통령비서실 비서관, 정 사장과 직원 등 12인에 대해 공공기록물 관리에 관한 법, 공용 서류 등의 무효 관련 형법, 감사원법, 직권남용과 업무방해에 대한 죄 등에 대해 엄정하게 수사하라"며 "이들이 범행할 수밖에 없도록 만든 몸통도 수사하라"고 강조했다.

