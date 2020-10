[아시아경제 이관주 기자] 루미마이크로 루미마이크로 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 2,315 전일대비 110 등락률 -4.54% 거래량 9,685,787 전일가 2,425 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 준비완료! 반도체 초격차 신화! 주가상승의 합리적 이유!루미마이크로, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.36%루미마이크로, 검색 상위 랭킹... 주가 1.42% close 는 한재관 대표 체제에서 한재관, 오동훈 각자대표로 변경됐다고 22일 공시했다. 회사 측은 "사업의 효율적인 추진을 위한 책임 경영체제 구축"이라고 변경 사유를 밝혔다.

