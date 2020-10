박현종 BHC 회장, 서경배 아모레퍼시픽 회장, 이종민 광복회 의전팀장, 임병용 GS건설 대표이사, 임재현 구글코리아 전무, 한성숙 네이버 대표이사가 22일 국회에서 열린 정무위원회의에 국무조정실 등에 대한 종합 국정감사에 증인 출석하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.