이낙연, “후쿠시마 오염수 정보 투명하게 공개해야” 日 대사에게 요청

정보 투명하게 공개, 국제사회 동의 얻어야

도미타 "요청 받아들여…앞으로도 소통하겠다"

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 22일 도미타 고지 주한 일본대사를 만나 후쿠시마 원전 방사능 오염수 처리와 관련한 정보공개를 요청했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 도미타 대사의 예방을 받은 뒤 기자들과 만나 “후쿠시마 원전 오염수 처리에 대해서는 모든 정보를 투명하게 공개하고, 국제사회의 동의를 얻어가며 일을 진행해야 한다고 말했다”고 밝혔다.

이 대표는 도미타 대사가 “(일본) 정부의 방침이 결정된 것은 아니지만 한국에서 걱정이 있다는 것을 잘 알고 있다. 두 가지 요청을 받아들이겠다”고 답했다고 전했다.

도미타 대사는 이어 “우리는 모든 정보를 투명하게 공개하고 있고, 국제원자력기구(IAEA)가 (오염수 방류가) 기술적으로 가능하고 국제관행에도 따르는 것이라는 입장을 알려왔다”며 “앞으로도 한국과 충분히 의사소통을 하겠다”고 덧붙였다.

이 대표는 도미타 대사가 한일 교류 및 항공로 재개를 희망했다고도 전했다. 이 대표는 “한일 경제교류와 관련해 화이트리스트 등 조치에 대한 논의가 있었나”라는 취재진 질문에 “경제적인 조치에 관한 이야기는 강제징용 배상 문제에서 파생됐기 때문에 먼저 해결되거나 따로 해결되기는 어려운 구조”라고 답했다.

최인호 민주당 수석대변인도 취재진과 만나 한일 정상회담 조율 가능성에 대해 “그런 말까지는 안 나왔지만 이 대표의 외교적 역할, 특히 한일관계에서의 돌파구를 열어가는 데에 대한 기대는 있었다”고 밝혔다. 최 수석대변인은 “이 대표가 남북정상회담 등의 기회가 있을 때 마다 북한에게 일본의 납치 문제를 거론했다고 말하자, 도미타 대사는 스가 요시히데 일본 총리가 납치 문제의 해결에 상당한 의지를 가지고 있고 앞으로도 한국 측의 협조를 부탁한다고 당부했다”고도 전했다.

