전남도교육청, 전국중고배구대회 순천팔마중 ‘우승’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 지난 14일부터 21일까지 경남 고성에서 개최한 ‘2020년 해상왕국소가야배 전국 남녀중고배구대회’ 남중부에서 순천팔마중학교가 함안중학교를 2대0으로 꺾고 우승했다고 22일 밝혔다.

코로나19 예방을 위해 외부인 출입을 제한하고 무관중으로 진행한 이번 대회에서 순천팔마중은 하동중과의 예선전에서 2대1로 이긴 후 대연중(2:0승), 현일중(2:0승), 문일중(2:0승), 연현중(2:0승)을 연파하고 결승에 진출했다.

이번 대회에서 전남 중고 배구팀은 순천팔마중 남중부 우승을 비롯해 목포여상고 여고부 준우승, 남고부 벌교고 3위, 여중부 목포영화중 3위 등 참가 팀 전체가 입상하는 쾌거를 보였다.

또 최우수 선수상에 순천팔마중 정송윤, 세터상에 박경현, 우수지도자상에 조승훈 감독교사가 각각 수상했다.

김선치 체육건강예술과장은 “미래 변화하는 환경에서 전남 학생 선수의 경기력 향상을 위해 전남형 공공형 스포츠클럽 지원, 국가대표급 선수육성프로그램 운영, 운동부지도자 근무환경 개선 등 다양한 분야에서 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

