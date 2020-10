[2020국감]홍남기 "부동산 정책, 수정하기보다 일관된 추진이 중요"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 정부의 부동산 관련 정책에 대해 수정에 나서기 보다는 '일관된 추진'이 중요하다고 22일 밝혔다.

홍 부총리는 이날 국회 기획재정위원회 종합감사에서 추경호 국민의힘 의원이 "부동산 관련 정책 수정의 의지는 없느냐"고 묻자 "일련의 정책을 일관성있게 추진하는게 중요하다고 생각한다"고 답했다. 이어 최근 임대차 시장 혼란과 관련해 "매매시장은 안정세에 있지만, 전세시장은 불안한 측면에 대해 문제인식을 갖고 있다. 전세시장이 안정화되도록 여러 다각적인 대응을 강구하겠다"고 설명했다.

이에 추 의원이 "부동산과 관련해 반성을 한다던 이낙연 더불어민주당 대표의 입장과 배치되는 것이냐"고 묻자 "(이낙연 대표 발언의) 취지를 생각해야 한다"고 말했다. 추 의원은 이에 "(부동산 관련 정책을) 원점에서 생각해야 한다"고 강조했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr