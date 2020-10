[아시아경제 오주연 기자] 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 700 등락률 +6.67% 거래량 991,279 전일가 10,500 2020.10.22 14:38 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, 현대차증권으로부터 500억원 규모 MMT 매수 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'2분기 실적 호조 이끄는 금융株 close 은 올 3분기 연결기준 영업이익이 544억3400만원으로 전년동기대비 188.8% 증가했다고 22일 공시했다. 같은기간 매출액은 2059억2400만원으로 28.5% 늘었고 406억원으로 200.6% 증가했다.

