[아시아경제 오주연 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 15,150 전일대비 200 등락률 -1.30% 거래량 554,708 전일가 15,350 2020.10.22 14:47 장중(20분지연) 관련기사 포스코인터, 우크라 터미널 수입 곡물 국내 첫 공급[2020국감]"광물公 투자 암바토비 니켈 광산, 당기순손실 7100억"KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하" close 은 올 3분기 연결기준 1070억원으로 전년동기대비 34.4% 감소했다고 22일 공시했다. 같은기간 매출액은 5조681억5000만원으로 전년동기대비 14.0% 줄었고 당기순이익은 549억7600만원으로 404.3% 증가했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr