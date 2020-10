[아시아경제 오주연 기자] 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 9,090 전일대비 210 등락률 -2.26% 거래량 237,627 전일가 9,300 2020.10.22 11:34 장중(20분지연) 관련기사 LGU+, 통신 기반 개인맞춤형 건강관리서비스 개발 나선다유비케어, 감염병 의심 환자 모니터링 시스템 관련 등 관련 특허권 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 블록체인 기반의 PHR 플랫폼 서버 운영 방법 및 PHR 플랫폼 서버 운영 시스템 관련한 국내 특허권을 취득했다고 22일 공시했다.

회사 측은 "다수의 의료기관에서 생성된 진료기록을 블록체인 기술을 이용해 PHR서버에 안전하게 보관하고, 사용자 앱이나 의원EMR에서 안전하게 조회할 수 있는 서비스를 지원하는 기술"이라면서 "진료기록문서의 환자정보를 추출해 비식별화한 키를 레지스트리 서버에 등록하고, 진료기록문서는 별도의 분산서버에 저장할 수 있다"고 설명했다.

이어 "향후 예상되는 의료기관 간 또는 의료기관과 개인 간의 진료정보교류 플랫폼, PHR(개인건강지록) 관리 플랫폼 등에 적용 가능하다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr