민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 회원들이 22일 오전 국회 국토교통위원회 인천국제공항공사, 한국공항공사 등 국회 국토교통위원회의 국정감사가 열리는 인천국제공항공사 앞에서 집회를 하고 있다. /공항사진기자단

