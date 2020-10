[아시아경제 임철영 기자] 정부가 6일부터 계속된 집중호우로 피해를 입은 베트남에 30만달러 규모의 인도적 지원을 제공키로 결정했다고 22일 밝혔다.

이번 집중호우로 100명 이상의 사망자를 비롯해 약 9만 여명의 수재민이 발생했다. 13만 채가 넘는 가옥이 침수되는 등 피해도 발생했다.

외교부 당국자는 "집중호우로 피해를 입은 수재민들에게 신속한 긴급구호를 제공해 수재민들의 조속한 생활안정에 기여하기를 기대한다"면서 "자연재난 뿐만 아니라 다양한 인도적 위기로 고통 받고 있는 국가와 국민들에 대한 국제사회의 지원 노력에 계속해서 적극 동참해 나갈 예정"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr