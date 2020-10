푸조, 상품성 대폭 강화한 '308 GT팩' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 푸조가 '디지털 아이-콕핏'을 적용하며 상품성을 강화한 '2021년형 푸조 308 GT 팩'을 출시했다고 22일 밝혔다.

푸조 308은 해치백 특유의 다이내믹한 주행성능과 스타일리시한 디자인에 힘입어 2014년 유럽 올해의 차를 비롯해 43개의 세계적인 기관으로부터 상을 받으며 상품성을 입증한 모델이다. 국내에서도 2014년 6월 첫 출시 이후 2018년 부분 변경을 거쳤으며, 올해 상품성을 대폭 강화한 2021년형으로 새롭게 선보인 것이다.

2021년형으로 돌아온 푸조 308 GT 팩은 ‘디지털 아이-콕핏’을 적용, 10인치 디지털 계기반에 효과적으로 주행 정보를 표시한다. 기존 상위 트림에 적용되던 알칸타라 가죽 시트를 기본 적용하고 18인치 휠로 인치업해 주행성능과 스포티한 분위기를 한층 강조했다. 또한, ‘버티고 블루’를 추가해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

또한 속도와 거리 조절은 물론 정차까지 지원하는 ▲어댑티브 크루즈 컨트롤 및 스톱 ▲ 차선 이탈 방지 어시스트(LKA) ▲주차 보조 시스템 ▲액티브 세이프티 브레이크 ▲충돌 위험 경고 ▲하이빔 어시스트 ▲사각지대 경고 시스템 ▲제한 속도 인식 및 권장 속도 표시 ▲운전자 주의 경고 등을 기본으로 제공한다.

파워트레인은 1.5리터 BlueHDi 디젤 엔진과 EAT8 8단 자동변속기가 맞물리며, 최고 출력 131마력, 최대 토크 30.61kg.m의 다이내믹한 주행성능을 발휘한다. 연비는 복합 15.1km/l(고속 16.3km/l, 도심 14.2km/l)이다.

2021년형 푸조 308 GT 팩의 가격은 기존 308 GT 라인과 동일한 3490만원으로 책정했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr