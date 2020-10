[아시아경제 오주연 기자] HSD엔진 HSD엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 5,120 전일대비 155 등락률 +3.12% 거래량 190,208 전일가 4,965 2020.10.22 09:25 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "HSD엔진, 선박 교체 수요 '뚜렷'…수주확대 기대"HSD엔진, 조선기자재 테마 상승세에 1.34% ↑"HSD엔진, 스크러버 입항 금지 확대로 수주실적 커질 것" close 은 중국 NACKS/DACKS 조선소와 615억원 규모의 선박용 엔진 공급계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.1%에 해당한다.

