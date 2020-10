재규어랜드로버 코리아, 로빈 콜건 신임 대표 선임

[아시아경제 성기호 기자] 재규어 랜드로버 코리아가 신임 대표에 로빈 콜건을 선임했다고 22일 밝혔다.

콜건 대표는 이달 1일자로 재규어 랜드로버 코리아 대표로 공식 취임했다. 그는 1995년 랜드로버에 입사해 25년동안 재규어 랜드로버에서 중책을 맡아온 핵심 인사이다. 랜드로버 글로벌 브랜드 총괄 디렉터 등 재규어 랜드로버 영국 본사에서 다양한 업무를 담당했다. 또한, 두바이와 싱가포르에서 중동과 북아프리카 지역, 동남아시아 지역의 재규어 랜드로버 대표 등을 역임하며, 전 세계 자동차 시장에서의 실전 경영 및 마케팅 역량을 갖춘 인물로 평가 받는다. 콜건 대표는 영국에 있는 런던 비즈니스 스쿨의 MBA 과정을 졸업해 경영학 석사 학위를 받았다.

콜건 대표는 “브리티시 럭셔리 브랜드 재규어 랜드로버를 대표해 한국에 오게 되어 영광이다. 앞으로도 한국의 아름다움을 탐험할 수 있는 완벽한 차를 선보일 것”이라며 “리테일러사와 긴밀한 유대 및 협력 관계 통해 고객들에게 세계적인 수준의 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.

