[아시아경제 이민지 기자] 메디포스트 메디포스트 078160 | 코스닥 증권정보 현재가 29,400 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 91,307 전일가 29,450 2020.10.21 11:16 장중(20분지연) 관련기사 메디포스트, 외국인 1만 1203주 순매수… 주가 -0.31%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”메디포스트, '카티스템' 日 임상 2상 착수 close 는 캐나타 특허청으로부터 연골손상, 연골퇴행, 연골결손 및 퇴행성 관절염 예바오가 치료를 위한 조성물 특허를 취득했다고 21일 공시했다. 회사 측은 “카티스템 생상과 사용에 적용할 수 있다”고 밝혔다.

