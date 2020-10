모더나 "코로나 백신 12월 긴급승인 가능성…중간결과에 달렸다"

3상 중간결과 긍정적이면

12월 긴급승인 가능성

[아시아경제 기하영 기자]미국 바이오업체 모더나가 내달 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 3상 임상시험 중간결과가 긍정적이면 오는 12월 미국 정부가 긴급승인할 수 있다고 전망했다.

스테파네 방셀 모더나 최고경영자(CEO)는 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 주최한 연례 테크 라이브 콘퍼런스에서 이같이 밝혔다. 다만 그는 "만약 충분한 중간결과를 얻는데 시간이 더 걸리면 정부 승인은 내년 초까지 이뤄지지 않을 수 있다"고 덧붙였다.

모더나는 제약회사 화이자와 함께 코로나 백신 개발 선두주자 중 하나다. 지난 7월부터 미국에서 3만명을 상대로 개발 중인 백신이 코로나19 증상으로부터 사람들을 안전하게 보호하는지 대대적인 3상 임상시험을 개시했다. 임상시험에서 참여자 절반은 백신을, 나머지 절반은 가짜 약을 투여받았다. 이후 연구자들은 얼마나 많은 이들이 코로나19 증상을 얻는지 집계한다.

백신의 효능에 대한 첫 중간 분석 결과는 전체 표본 중 53명이 코로나19 증상을 겪게 되면 나오게 된다. 코로나19 증상을 나타내는 53명 중 만약 백신을 투약받은 사람이 백신을 투약받지 않은 사람보다 현저히 적다면, 모더나는 중간결과가 더 광범위한 사용을 위한 정부승인을 얻는 데 충분하다고 여기게 된다고 WSJ은 설명했다.

방셀 CEO는 "첫 중간결과 분석은 11월에 이뤄지겠지만, 정확히 어떤 주에 나올지는 예상하기 어렵다"면서 "얼마나 많은 사람이 병에 걸리느냐에 달렸다"고 말했다.

정부에 긴급승인을 신청하기 전 모더나는 3상 임상시험 참여자 중 적어도 절반 이상이 백신을 투여받은 후 안전에 이상이 없는지 모니터링해야 한다. 방셀 CEO는 "모더나는 이 기준을 11월 하순에 충족할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

이후 모더나가 미국 식품의약국(FDA)에 긴급승인 신청을 한다면, FDA는 이를 몇주간 심사한 뒤 12월에 승인 여부를 결정할 것이라고 WSJ은 내다봤다.

만약 개발 중인 백신이 첫 중간결과 분석에서 충분한 효능을 보여주지 못한다면모더나는 코로나19 증상을 나타내는 이들이 106명까지 늘어난 시점에 2차 중간결과 분석을 진행할 전망이다. 이 상황에서는 FDA의 긴급승인 여부 결정은 1월 말이나 2월 초 까지 늦춰진다. 방셀 CEO는 "올해 연말까지 백신 2000만회분을 생산하고, 내년까지는 적어도 5억회 분량을 생산할 계획"이라며 "생산을 늘리는 것은 도전"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr