한수원 "월성 감사결과 원칙적 수용…경제성 평가지침 후속조치"

[아시아경제 문채석 기자] 한국수력원자력은 20일 감사원의 월성원자력발전소 1호기 조기 폐쇄 타당성 감사 결과를 "원칙적으로 수용한다"고 밝혔다.

한수원은 '월성1호기 감사원 감사결과에 대한 한수원 입장' 자료를 내고 "월성 1호기에 대한 감사원의 감사결과를 원칙적으로 수용한다"고 말했다.

이날 오후 2시께 감사원은 "향후 원전 계속가동과 관련된 경제성 평가에서 합리적인 평가기준을 설정하는 등 경제성 평가결과의 신뢰성과 객관성을 높일 수 있도록 관련 지침을 시급히 마련할 필요가 있다"고 주문했다.

한수원은 "감사원에서 지적한 '원전 계속운전 등과 관련한 경제성 평가 관련 지침 마련'에 대해선 산업통상자원부 등 관계 부처와의 협의 및 검토를 통해 성실히 후속조치를 이행해나가도록 하겠다"고 했다.

이날 감사원은 한수원 이사들의 월성 1호기 경제성 평가 과정이 "배임행위에 해당한다고 보기 어렵다"고 발표했다.

감사원은 정재훈 한수원 사장에게 '엄중 주의'를 요구하면서 한수원 직원이 경제성 평가의 신뢰성을 저해하는 행위를 제대로 감독하지 못했다고 지적했다.

감사원은 "(정 사장은) 월성 1호기 계속가동에 대한 경제성 평가를 하면서 다양한 대안을 검토하도록 지시하지 않거나, 한수원 직원들이 외부기관의 경제성 평가과정에 부적정한 의견을 제시해 경제성 평가의 신뢰성을 저해하는 것을 제대로 관리·감독하지 못했다"고 꼬집었다.

