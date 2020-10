삼성전자, 브랜드가치 사상 처음으로 글로벌 톱5 진입

인터브랜드 '글로벌 100대 브랜드'에서 5위 기록

삼성전자 브랜드 가치가 창사 이래 처음이자 국내 기업 가운데 최초로 '글로벌 톱(Top)5'에 진입했다.

삼성전자는 20일 글로벌 브랜드 컨설팅 전문업체 인터브랜드(Interbrand)가 발표한 '글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands)'에서 브랜드 가치가 사상 최대인 623억달러를 기록하고 순위도 처음으로 5위에 올랐다고 밝혔다.

인터브랜드는 ▲기업의 재무 성과 ▲고객의 제품 구매 시 브랜드가 미치는 영향 ▲브랜드 경쟁력 등을 종합 분석해 브랜드 가치를 평가하고 있다.

삼성전자는 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 불확실한 경영환경에서도 지난해 611억달러(약 69조 6470억원)보다 2% 상승하며 623억(약 71조)달러를 기록해 지난 2017년에 6위를 달성한 이후 3년 만에 '글로벌 톱5'로 도약했다. '톱5'에 미국 기업 외 한국 기업이 진입한 것은 이번이 처음이다.

삼성전자는 올해 IT 기업들의 강세 속에도 사상 최초로 '톱5'에 진입해 애플, 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 글로벌 브랜드와 어깨를 나란히 하게 됐다.

삼성전자는 인터브랜드가 브랜드 가치평가를 시작한 2000년 52억달러(약 6조원, 43위)를 시작으로 가치가 꾸준히 성장해 20년만에 브랜드 가치가 12배 성장했다. 삼성전자는 2012년 9위로 처음으로 10위권에 진입한 이후, 2017년 6위, 2020년 5위 달성까지 브랜드 가치 순위가 지속적으로 상승해 왔다.

◆삼성전자, 혁신제품 출시·미래기술 선도·코로나19 대응·지속가능 경영 등 높은 평가 받아

삼성전자의 브랜드 가치 상승 주요 요인으로▲갤럭시Z플립, 더 테라스(The Terrace), 비스포크(BESPOKE)' 등 혁신 제품 출시 ▲인공지능(AI)?5G?IoT 등 미래 기술 선도를 위해 계속 투자하고 있는 점 등이 꼽힌다.

또한 ▲신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 다양한 사회공헌 및 캠페인 ▲지속가능 경영 활동의 전사적 확대도 브랜드 가치를 높인 중요 가치로 평가받고 있다.

삼성전자는 식속한 코로나19 대응을 위해 국가별로 필요한 물품, 성금 등을 기부하고 다양한 지원활동을 펼쳤다. 또한 미국 뉴욕 타임스퀘어, 영국 런던 피카딜리 서커스 등의 옥외 광고·소셜네트워크서비스(SNS) 등에 '스마일 캠페인', '코로나19로 인한 어려움을 함께 극복하자'는 메시지로 캠페인을 진행해 고객과 공감·소통하고 있다.

뿐만 아니라 삼성전자는 기업의 사회적 책임(CSR) 비전 '함께가요 미래로! Enabling People' 아래 '솔브 포 투모로우(Solve For Tomorrow)', '삼성 이노베이션 캠퍼스(Samsung Innovation Campus)', '삼성 스마트스쿨(Samsung Smart School)등 다양한 청소년 교육 프로그램을 지속적으로 펼치고 있다.

이영희 삼성전자 글로벌마케팅센터장 부사장은 "삼성전자의 브랜드 가치가 2000년 대비 12배로 크게 성장한 것은 삼성전자 브랜드에 대한 글로벌 고객의 성원 덕분"이라며, "향후에도 글로벌 고객들과 진심으로 공감, 소통하는 활동을 통해 글로벌 위상을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 삼성전자는 최근 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)가 선정한 '세계 최고의 고용주(World's Best Employers)'에서 1위를 차지했다. 또한 삼성전자는 지난 7월 포브스가 선정한 '2020년 세계에서 가장 가치있는 브랜드(The World's Most Valuable Brands 2020)' 순위에서 8위에 올랐다.

