여수시 드림스타트 ‘소중한 눈 지키미 안경 지원’

관내 안경점 3개소와 협약…사례관리아동 50명에 시력 교정 전액 후원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시 드림스타트는 지난 4월부터 통합사례관리대상 아동 50명을 대상으로 ‘소중한 눈 지키미 안경 지원’ 프로그램을 진행하고 있다고 20일 밝혔다.

시에 따르면 여수시와 (사)대한안경사협회전라남도지부 여수안경사회 소속 안경점 3개소가 협약을 맺어 안경점에서 시력 교정에 필요한 맞춤안경을 전액 후원하고 있다.

시는 먼저 드림스타트 학령기 아동 중에서 시에서 선정한 검진기관에서 검사를 통해 ‘시력저하’ 아동을 선정한 후, 대상자들을 거주지와 가까운 협약 안경점으로 안내해 맞춤 안경을 제작할 수 있도록 지원하고 있다.

이 사업을 통해 사례관리 아동이 적기에 시력 교정을 통해 시력 저하를 예방하고 가정의 경제적 부담을 줄여줘 좋은 반응을 얻고 있다.

후원에 참여한 안경점 대표는 “드림스타트 돌봄 아동이 건강하게 성장하는데 일조함으로써 지역사회 나눔 문화 정착에 기여하게 되어 보람을 느낀다”며 “앞으로도 저소득 가정 아동을 돕는 활동에 적극 참여하겠다”고 전했다.

시 관계자는 “앞으로도 다양한 프로그램을 개발해 아동의 정서적 안정과 가족의 화목을 돕는 등 지역사회 내에서 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr