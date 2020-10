일룸, 꿈꾸던 로망 실현 '나의 일룸생활' 두 번째 TV CF '로망편' 공개

기존에 없던 새로운 라이프스타일 제시 '일룸생활'에 대한 선망

[아시아경제 김종화 기자]퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸이 '2020 나의 일룸생활' 캠페인의 새로운 TV CF '로망편'을 20일 공개한다. 이번 광고는 지난 9월 선보인 '맞춤편'의 후속편이다.

나의 일룸생활 캠페인의 신규 광고는 일룸에서 선보이는 새로운 제품을 통해 항공기 퍼스트클래스에 탄 것 같이 뛰어난 착좌감은 물론, 나만의 프리미엄 라이프를 완성해주는 편리함을 일상 생활에서 누릴 수 있다는 메시지를 담았다. 누구나 한 번쯤 꿈꿔봤던 나만의 라이프스타일에 딱 맞춘 제품을 통해 일룸을 통해 누릴 수 있는 생활을 선망하게 만든다.

광고는 항공기 차창 밖 풍경을 시작으로 일룸 브랜드 모델 공유가 퍼스트클래스에 앉은 것처럼 편안한 자세로 태블릿 PC를 사용하고 있는 장면을 보여준다. 광고에서 공유는 앉은 상태로 손 닿는 거리에 미니바와 테이블을 사용하고, 모션 라운지베드에서 휴식을 취하고 있다. 이 공간은 항공기 일등석을 연상케 하며 소비자들의 호기심을 불러 일으킨다. 마지막에 카메라가 멀어지며 해당 공간은 기내가 아닌 일룸의 신제품 '모션 라운지베드'로 연출한 생활 공간으로 밝혀진다.

광고 속에 등장하는 일룸 제품은 '플라세르 모션 라운지베드'로 11월 말 정식 출시될 예정이다. 자신에게 편한 자세로 각도 조절이 용이한 모션 라운지베드에 미니바, 멀티 사이드장, 파티션 등 다양한 사이드 모듈이 구성되어 있어, 자신이 원하는 라이프스타일에 맞게 조합해 프라이빗한 공간을 조성할 수 있는 혁신적인 제품이다.

일룸은 2020 나의 일룸생활-로망편 TV CF 공개와 함께 일룸의 모션 라운지베드 생활을 직간접적으로 경험해 볼 수 있는 마이크로사이트와 제품의 전문 상담·체험이 가능한 오프라인 전시 공간을 오픈한다. 전시 공간은 일룸의 마포서대문점과 송파점에서 운영되며, 마이크로사이트에서 사전 예약 후 체험이 가능하다. 마이크로사이트는 20일부터, 전시 공간은 오는 23일부터 이용이 가능하다.

일룸 브랜드 관계자는 "일룸은 가구를 넘어 생활을 바꾸는 라이프스타일 브랜드로서 일룸의 가치를 보다 친숙하게 전달하기 위한 '나의 일룸생활' 캠페인을 지속적으로 진행하고 있다"며 "이번 캠페인을 통해 '내가 원하는 스타일에 맞춘' 생활은 물론 '꿈꾸던 모습이 실현되는' 생활까지 일룸과 함께하는 다양한 라이프스타일을 보여주며 일룸생활에 대한 소비자의 공감을 이끌기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

