임진각에 '평화누리 모험시설' 21일 개장

경기도와 경기관광공사는 임진각 관광지 내 어린이 놀이시설인 '평화누리 모험놀이시설'을 21일 개장한다고 20일 밝혔다.

평화누리 모험놀이시설은 3000㎡규모로 지난해 국비 2억원 등 총 4억원의 예산이 투입됐다.

획일적인 시설물 설치로 조성된 기존 놀이터와 달리 어린이가 부모와 함께 탐험대가 되어 '평화누리성'으로 모험을 떠나는 여정을 통해 도전하고 성취해 나가는 과정을 배우고 평화누리 탐험대로 성장하는 이야기를 담고 있다.

놀이터는 임진각 평화누리를 총괄 관리하고 있는 경기관광공사에서 위탁 운영한다. 인근에 조성하고 있는 수풀누리 내 야간관광 콘텐츠 사업과 함께 경기 북부의 새로운 관광명소가 될 것으로 기대된다.

최용훈 도 관광과장은 "그동안 임진각 관광지는 가족단위 방문객 수에 비해 어린이 이용시설이 부족했던 것이 사실"이라면서 "이번에 조성된 평화누리 모험놀이 시설이 임진각을 찾는 부모와 아이들이 마음껏 뛰어놀며 특별한 추억을 남길 수 있는 공간이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

