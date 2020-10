[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이지는 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

ISMS 인증은 과학기술정보통신부가 제정하고 한국인터넷진흥원(KISA)가 주관하는 제도다. 기업 정보, 산업 기밀, 개인정보 등의 중요한 정보 및 인프라 시설 자산이 안전하게 관리되고 있음을 보증한다.

또 카카오페이지는 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)의 개인정보 보호 국제 인증 표준도 취득했다고 전했다.

카카오페이지 관계자는 "최근 디지털 콘텐츠 소비가 증가하면서 플랫폼 보안과 개인정보 보호의 중요성이 커지고 있다"며 "이용자의 안전한 서비스 제공을 위해 개인정보를 포함한 전반적인 부분의 정보보호를 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr