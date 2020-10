LG 클로이 서브봇, 엘레베이터 탑승 가능해져…'행안부 특례 인정' 승인

LG전자, 행정안전부로부터 ‘승강기 안전검사의 검사특례 인정’

[아시아경제 이기민 기자] LG전자의 자율주행 서비스로봇 LG 클로이 서브봇(LG CLOi ServeBot)이 스스로 안전하게 승강기를 타고 내리며 활동 반경을 넓힐 수 있게 됐다.

LG전자는 20일 클로이 서브봇의 승강기 탑승용 무선통신장치가 업계 최초로 행정안전부에서 '승강기 안전검사의 검사특례 인정' 승인을 받았다고 밝혔다. 기존에는 자율주행 로봇의 엘레베이터 탑승과 관련해 안전검사 기준 자체가 없었지만 이번에 기준이 마련된 셈이다.

LG전자는 승강기에 무선통신장치를 설치해 클로이 서브봇(서랍형)이 승강기와 통신하며 자유롭게 층간을 이동할 수 있도록 했다. 사용자가 클로이 서브봇에 목적지를 입력하면 클로이 서브봇은 가야 할 층에 대한 정보를 승강기에 무선으로 전달하는 방식으로 승강기를 호출한다. 클로이 서브봇은 층간 이동을 위해 승강기를 기다렸다가 문이 열리면 스스로 타고 내리며 목적지까지 이동한다.

클로이 서브봇은 이번 승인을 위해 서비스 로봇 가운데 유일하게 승강기 이용 시 전도(넘어짐)나 충돌의 방지, 장애물 회피 등과 같은 성능을 한국승강기안전공단으로부터 평가 받았다. LG전자는 평가결과를 토대로 클로이 서브봇의 몸체에 ‘승강기 안정성 평가 승인마크’를 부착할 수 있다.

LG전자는 클로이 서브봇이 승강장 바닥과 승강기 바닥의 높낮이 차이가 있더라도 승강기에 들어가고 나올 때 넘어지지 않도록 설계했다. 로봇에 장착된 배터리는 세계적인 안전인증기관 UL과 국제전기기술위원회(IEC)가 정한 규격에 맞춰 안전성을 인증받았다.

클로이 서브봇은 사람이나 물건 등 장애물이 이동 경로에 있으면 스스로 피하고 승강기 도어나 승강기 내부의 벽을 감지해 부딪히지 않도록 동작한다. LG전자는 클로이 서브봇이 동작 중에 사람이나 사물과 닿더라도 안전할 수 있도록 로봇의 모서리는 둥글게 마감했다.

LG전자는 주요 승강기 제조사와 협업해 클로이 서브봇이 안전하게 층간을 이동하며 다양한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 클로이 서브봇이 탑승하는 승강기는 이번에 행정안전부가 승인한 검사 기준에 따라 정기 검사를 받게 된다. 앞서 LG전자는 지난 7월 서랍형과 선반형 클로이 서브봇을 정식 출시하며 본격적인 판매를 시작했다.

노진서 LG전자 로봇사업센터장 전무는 “이번 승인은 로봇의 승강기 탑승 기능은 물론 안전성을 선제적으로 준비한 결과”라며 “비대면 서비스의 수요가 늘어나는 것에 맞춰 클로이 로봇의 서비스 반경을 넓히는 계기가 될 것”이라고 말했다.

