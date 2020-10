[2020국감]금융공기업 9곳 중 8곳이 여성임원 '0'명

3급이상 고위직 여성비율 14.9%에 불과

9개 기관 중 8곳 남성에 비해 여성의 근속년수 짧아

[아시아경제 박선미 기자]금융공공기관 9곳 중 8곳에는 여성임원이 전혀 없다. 9개 기관의 남성대비 여성 임금격차(여성평균임금/남성평균임금)도 71.3%에 머무는 것으로 나타났다.

20일 국회 정무위원회 소속 배진교 정의당 의원은 2019년을 기준으로 금융공공기관 9개 기관에 대하여 고용현황, 근속, 임금에 대한 성별 격차를 조사했다. 분석한 결과를 보면 여성근로자가 차지하는 평균비율은 39.5%였고, 평균 근속년수는 9.5년으로 14.4년인 남성에 비해 4.9년이 짧다.

9개 기관 임원 총 56명 중 여성은 한국자산관리공사 2명에 불과하고, 나머지 8개 공공기관은 여성임원이 전혀 없었다. 3급이상 고위직급 여성의 비율은 14.9%였으며 평균 근속년수도 남성에 비해 4.9년 짧았다. 남성대비 여성 임금격차가 나는 것은 여성이 남성에 비해 근속년수가 짧고 고위직 비율이 적기 때문인 것으로 분석된다.

남성대비 여성임금격차는 평균 71.3% 수준이었으며, 기관별로 예금보험공사 61.1%, 한국산업은행 65.0%, 한국주택금융공사 68.0%, 중소기업은행 71.0%, 한국예탁결제원 73.0%, 한국자산관리공사 74.0%, 신용보증기금 75.0%, 금융감독원 76.0%, 서민금융진흥원 79.1%를 나타냈다.

남녀간 근속년수 격차를 보면 금융감독원 2.9년, 한국산업은행 4년, 한국자산관리공사 4.5년, 중소기업은행 4.7년, 예금보험공사 6.2년, 한국주택금융공사 6.8년, 한국예탁결제원 7.2년, 신용보증기금이 7.9년으로 차이가 가장 컸다. 여성 근로자의 평균 근속기간은 한국주택금융공사 6.5년으로 가장 짧고, 중소기업이 12.8년으로 가장 길었다. 예금보험공사의 경우 20년 이상 장기근속을 한 경우에도 남성대비 여성 임금격차는 62%로 나타났다.

배진교 의원은 "이번 조사결과는 공공기관에서도 여성의 노동을 저평가하고, 여성의 경제활동을 부수적으로 여기는 사회현상이 그대로 드러난 결과"라며 “출산과 육아가 여성의 경력단절로 이어지고, 그로인해 사회적 지위조차 저평가 되고있다. 고위직급에 여성비율을 높일 수 있는 관리직 여성비율 목표제, 여성임원할당제 도입 등의 관련 제도개선이 필요하다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr