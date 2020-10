SSF샵 5주년 기념 '슈퍼 페이백' 이벤트

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 패션부문의 통합 온라인몰 SSF샵은 론칭 5주년을 맞아 내달 15일까지 슈퍼 페이백, 럭키 페이백을 비롯한 할인 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

슈퍼 페이백 이벤트는 신규 통합 멤버십 회원을 대상으로 하며 첫 구매 시 20% 할인 쿠폰과 50% 페이백을 제공한다. 신규 통합 멤버십 회원은 온라인 뿐 아니라 오프라인에서 제공하는 포인트, 쿠폰, 할인권 등 다양한 혜택을 동시에 받을 수 있다.

슈퍼 페이백 이벤트는 오는 22일과 29일 양일간 진행되며, 선착순으로 총 1000만 코인에 한해 신청할 수 있고, 소진 시 자동 종료된다. 신규 통합 멤버십 회원이 이벤트 기간에 구매한 첫 주문 건에 한해 결제 금액의 50%를 퍼플 코인으로 페이백 해준다. 단, 50% 페이백으로 받을 수 있는 최대는 20만 퍼플 코인이다.

예컨대, 회원이 40만원 이상 금액으로 상품 구입 시, 최대 20만 퍼플 코인을 받을 수 있고, 내달 30일까지 SSF샵에서 현금처럼 사용하면 된다.

슈퍼 페이백 이벤트에 참여하지 못한 신규 통합 멤버십 고객을 위해 별도의 '럭키 페이백' 이벤트도 마련했다. 22일과 29일 럭키 페이백 이벤트에 응모하면 랜덤 추첨을 통해 구매 금액의 50%를 페이백 받을 수 있는 혜택을 제공한다. 슈퍼 페이백과 마찬가지로 최대 20만 코인을 받을 수 있다.

SSF샵은 기존 회원도 참여할 수 있는 매주 새로운 테마로 구성한 프로모션을 진행한다. ▲25일까지 1주차에는 빈폴, 에잇세컨즈, 비이커, 토리버치 등 상품을 최대 70% 할인하는 ‘핫딜위크’, ▲11월 1일까지 2주차에는 기존 아울렛 상품에 추가 20% 할인과 추가 혜택을 주는 ‘아울렛 슈퍼위크’, ▲11월 8일까지 3주차에는 일별로 브랜드 쿠폰과 페이백을 해주는 ‘브랜드위크’, ▲15일까지 4주차에는 최대 70% 할인과 아우터 할인 쿠폰을 제공하는 ‘라스트 쇼핑위크’ 등이다.

이날과 27일, 내달 3일과 10일 등 4번의 화요일에는 캐나다구스·띠어리·준지·메종키츠네 등 인기 아이템 투표를 통해 1등 아이템을 맞춘 고객 중 최대 5명에게 해당 상품을 주는 ‘럭키드로우’, 이벤트 기간에 매일 출석체크를 한 고객에게 1만 퍼플코인과 10% 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트 등 풍성하게 준비했다.

유승규 온라인마케팅 그룹장은 “고객들의 지속적인 관심과 사랑을 바탕으로 매년 두 자릿수 이상 매출이 신장하고 있다” 라며 “5주년을 맞아 신규 고객은 물론 기존 고객들에게도 다양한 혜택이 돌아갈 수 있도록 풍성한 프로모션을 마련했다” 라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr