[아시아경제 원다라 기자] 현대글로비스는 현대차증권으로부터 500억원 규모의 특정금전신탁(MMT)을 매수했다고 19일 공시했다. 만기일은 2021년1월18일이며 이자율은 시장금리다. 회사측은 이번 MMT 매수가 안정적 자금 운용과 수익성 제고를 위한 것이라고 설명했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr