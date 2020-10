금성백조, 사랑의열매 '나눔명문기업' 가입

[아시아경제 김유리 기자] 금성백조주택은 19일 대전 사회복지공동모금회 나눔명문기업으로 이름을 올렸다고 밝혔다.

나눔명문기업은 2019년 11월 이후 1억원 이상을 기부했거나 3년 이내 기부를 약정한 기업이 참여하는 사회복지공동모금회 주관 고액기부 프로그램으로 대전에서는 금성백조가 네 번째로 가입했다.

금성백조는 2019년 12월부터 현재까지 기부금액 3억원으로 실버정회원에 가입한다. 대전 사회복지공동모금회 누적 후원액은 약 11억6000만원이며 이와 별도로 정성욱 회장은 2016년에 아너소사이어티(개인 고액기부자)에 가입 한 바 있다.

금성백조는 예미지 사랑나눔 봉사단을 통해 다양한 사회공헌활동을 펼쳐오고 있다. 지난 2월에는 적십자사를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 성금 3000만원과 자가격리자 구호물품을 전달했고 사회복지공동모금회를 통해서는 대전시 내 선별진료소 위문품으로 홍삼제품 5000만원 상당, 코로나 장기화와 장마로 어려운 지역민들을 위해 2억원 기금을 기탁한 바 있다.

나눔명문기업 가입식에서 정성욱 금성백조 회장은 "코로나 장기화로 어려운 우리 지역을 위해 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

정태희 대전사회복지공동모금회 회장은 "대전의 많은 지역기업들이 함께하고 있어 잘 이겨낼 수 있을 것이라 생각한다"며 "더 많은 기업들의 온정이 이어지기를 바란다"고 말했다.

