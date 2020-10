한찬수(왼쪽 여섯 번째) KMH 대표와 박근희(왼쪽 다섯 번째) CJ대한통운 부회장을 비롯한 KMH계열사 대표들이 19일 서울 강동구 KMH타워 신축공사 부지에서 열린 'KMH타워 신축 기공식'에 참석해 시삽 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.