속보[아시아경제 임주형 기자] 북한군에 사살된 해양수산부 소속 공무원 A씨의 아들이 문재인 대통령의 편지에 답장을 보낸 것으로 확인됐다.

19일 A씨의 형 이래진씨는 "조카가 자필로 A4용지 한 장 분량의 편지를 써 오늘 오전 등기로 청와대에 발송했다"며 "저번에 대통령이 보낸 편지에 대해 답장을 보낸 것"이라고 말했다.

그는 구체적 내용은 공개하지 않기로 했다고 덧붙였다.

다만 "저번 편지에서 대통령이 약속한 것을 믿고 따라가겠다는 긍정적인 내용이 적혔다"고 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr