27일까지 '광화문 1번가' 통해 온라인 방식

[아시아경제 이현주 기자] 교육분야 정부 혁신 우수 사례가 온라인 국민 심사로 최종 선정된다.

교육부는 20일부터 27일까지 홈페이지 '광화문1번가'를 통해 교육분야 정부혁신 우수사례 심사를 온라인 투표 방식으로 진행한다고 밝혔다.

심사에 참여하고자 하는 국민은 10개의 사례 중 내용이 가장 우수하다고 생각하는 3개 사례에 투표하면 된다. 우수 사례는 지난 8월부터 부내 각 부서, 시도교육청, 국립대학으로부터 추천 받은 47개 사례 중 추려진 것이다.

온라인 심사에 참여한 국민 중 200명을 추첨해 모바일 상품권이 제공된다.

